Смертельный пожар в многоэтажке в Киеве: появились новые фото и видео

Появились новые подробности смертельного пожара в жилом многоэтажном доме в Киеве, который произошел 20 декабря на Виноградаре. Здесь загорелась квартира на 9 этаже, в результате чего погибли два человека. Всего же спасатели эвакуировали 15 человек, которым угрожала опасность.

Известно, что во время пожара были эвакуированы трое детей. Четыре человека были доставлены в больницу.

К тушению пожара были привлечены 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 27 человек личного состава.

Также отмечается, что из-за припаркованных автомобилей во дворе дома у спасателей не было возможности вовремя расставить необходимую технику для ликвидации пожара и спасения людей.

Как ранее сообщал "Апостроф", 16 декабря в Оболонском районе Киева произошел пожар в районе новостроек Минского массива, густой дым был виден из разных частей столицы.