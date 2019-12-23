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Эвакуировали сотни студентов: в Киеве произошло огненное ЧП в общежитии, видео

понедельник, 23 декабря 2019, 09:27
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В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета, в результате чего из здания пришлось эвакуировать несколько сотен человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

О пожаре спасательным службам стало известно в 00:35 ночи. Пожарные выехали в студгородок НАУ на улицу Нежинская, 29-Б. Горело университетское общежитие №8.

Сотрудники ГСЧС выяснили, что эпицентр пожара находился в подсобном помещении на первом этаже. На остальные этажи распространился дым. Огонь быстро потушили, а 300 жильцов общежития эвакуировали на улицу.

На ночь студентов расселили по соседним корпусам.

Как информировал "Апостроф", ранее 9 октября в Киеве произошел крупный пожар на втором этаже одной из многоэтажек, в результате чего детям пришлось вылезать из соседних окон.

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