Эвакуировали сотни студентов: в Киеве произошло огненное ЧП в общежитии, видео

В ночь на понедельник, 23 декабря, в Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета, в результате чего из здания пришлось эвакуировать несколько сотен человек.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Telegram-канал "Киев Оперативный".

О пожаре спасательным службам стало известно в 00:35 ночи. Пожарные выехали в студгородок НАУ на улицу Нежинская, 29-Б. Горело университетское общежитие №8.

Сотрудники ГСЧС выяснили, что эпицентр пожара находился в подсобном помещении на первом этаже. На остальные этажи распространился дым. Огонь быстро потушили, а 300 жильцов общежития эвакуировали на улицу.

На ночь студентов расселили по соседним корпусам.

Как информировал "Апостроф", ранее 9 октября в Киеве произошел крупный пожар на втором этаже одной из многоэтажек, в результате чего детям пришлось вылезать из соседних окон.