Новогодняя ночь в Киеве: до скольких будет работать транспорт

С 31 декабря на 1 января, некоторый общественный транспорт Киева будет работать дольше обычного.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Так, 31 декабря столичный фуникулер будет перевозить пассажиров всю новогоднюю ночь. Также на три часа продлят работу метрополитена и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям метро.

Кроме того, некоторые троллейбусы, автобусы и трамваи будут курсировать по своим маршрутам еще дольше, чем метро. Отмечают, что столичная детская железная дорога, которую обычно закрывают на зиму, продолжит свою работу в праздничные дни.

Троллейбусы

№ 3 - ст. метро "Дворец спорта" - Железнодорожный массив - до 4:05;

№ 5 - ст. метро "Площадь Льва Толстого" - улица Белицкая - до 3:55;

№ 8 - ст. метро "Площадь Льва Толстого" - улица Смилянская - до 4:30;

№ 12 - Ж/д вокзал "Центральный" - ст. метро "Васильковская" - 3:35;

№ 14 - Центральный ж/д вокзал - Ботсад - до 4:25;

№ 16 - Майдан Незалежности - улица Щусева - до 3:00;

№ 24 - улица Северная - проспект Свободы - до 3:00;

№ 37 - ст. метро "Лесная" - улица Милославская - до 3:00;

№ 38 - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - ст. метро "Выдубичи" - до 3:00;

№ 41 - ст. метро "Святошин" - улица Тулузы - до 4:00;

№ 18 - Майдан Незалежности - улица Сошенко - 4:15;

№ 26 - ст. метро "Нивки" - проспект Свободы - до 4:50;

№ 30 - Кадетский Гай - улица Милославская, до 3:00;

№ 50 - ст. метро "Лыбедская" - улица Милославская - до 3:00;

№ 32 - улица Северная - улица Сошенко - до 3:55.

Автобусы

№ 17 - ст. метро "Харьковская" - улица Драгоманова - до 3:25;

№ 20 - ст. метро "Площадь Льва Толстого" - жилмассив Корчеватое - до 3:40;

№ 21 - ст. метро "Почайна" - улица Милославская - до 4:15;

№ 23 - улица Симиренко - улица Салютная - 3:30;

№ 33 - ст. метро "Лесная" - Лесной массив - до 4:10;

№ 33Т - ст. метро "Черниговская" - ДВРЗ - до 3:55;

№ 37 - ст. метро "Святошин" - жилмассив "Западный", - 3:00;

№ 45 - ст. метро "Дарница" - проспект Григоренко - 3:00;

№ 51 - ст. метро "Лыбедская" - ст. метро "Червоный хутор" - 3:00;

№ 104 - Харьковское шоссе - Бортничи - до 4:00;

№ 46 - ст. метро "Левобережная" - улица Микитенко - до 4:00;

№ 48 - ст. метро "Левобережная" - отель "Славутич" - до 4:00;

№ 114 - ж/д вокзал "Центральный" - улица Милославская - до 3:55;

№ 53 - ст. метро "Контрактовая площадь" - Рыбальский полуостров - до 3:50;

№ 55 - ст. метро "Дворец спорта" - Дарницкая площадь - до 4:20;

№ 69 - ст. метро "Дворец спорта" - улица Литвиненко-Вольгемут - до 3:35;

№ 72 - ст. метро "Контрактовая площадь" - проспект Свободы - до 4:10;

№ 99 - ст. метро "Минская" - Минский массив - до 4:00;

№ 101 - ст. метро "Почайна" - улица Милославская - до 3:50;

№ 102 - кинотеатр "Братислава" - массив Виноградарь - 3:57.

Трамваи

№ 1 - станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка - до 4:45;

№ 3 - станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка - до 4:05;

№ 8 - ст. метро "Позняки" - станция метро "Лесная" - до 4:30;

№ 12 - ст. метро "Контрактовая площадь" - Пуща Водица - до 3:45;

№ 14 - ст. метро "Контрактовая площадь" - проспект Отрадный - до 3:30;

№ 28 - ст. метро "Лесная" - улица Милославская - до 3:50.

На период проведения массовых мероприятий на Софийской площади 31 декабря с 19:30 до 2:00 1 января, 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 изменятся маршруты движения троллейбусов:

№ 6 поедет от Минского массива до ст. метро "Лукьяновская";

№ 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;

№ 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ночные троллейбусы №№ 93Н, 94Н каждую ночь 24-27 декабря будут менять маршруты из-за продолжающегося на бульваре Т. Шевченко ремонта контактной сети. С 00:20 до 05:20 транспорт проследует до Южного ж/д вокзала:

№ 93Н - от улицы Чернобыльской;

№ 94Н - от проспекта Леся Курбаса.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря в центре Киева несмотря на "весеннюю" погоду стартовал фестиваль сноубордистов и лыжников "Дабл Трипл Snow Fest".