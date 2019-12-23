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Новогодняя ночь в Киеве: до скольких будет работать транспорт

понедельник, 23 декабря 2019, 22:02
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С 31 декабря на 1 января, некоторый общественный транспорт Киева будет работать дольше обычного.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранса".

Так, 31 декабря столичный фуникулер будет перевозить пассажиров всю новогоднюю ночь. Также на три часа продлят работу метрополитена и наземного транспорта, который подвозит пассажиров к станциям метро.

Кроме того, некоторые троллейбусы, автобусы и трамваи будут курсировать по своим маршрутам еще дольше, чем метро. Отмечают, что столичная детская железная дорога, которую обычно закрывают на зиму, продолжит свою работу в праздничные дни.

Троллейбусы

  • № 3 - ст. метро "Дворец спорта" - Железнодорожный массив - до 4:05;
  • № 5 - ст. метро "Площадь Льва Толстого" - улица Белицкая - до 3:55;
  • № 8 - ст. метро "Площадь Льва Толстого" - улица Смилянская - до 4:30;
  • № 12 - Ж/д вокзал "Центральный" - ст. метро "Васильковская" - 3:35;
  • № 14 - Центральный ж/д вокзал - Ботсад - до 4:25;
  • № 16 - Майдан Незалежности - улица Щусева - до 3:00;
  • № 24 - улица Северная - проспект Свободы - до 3:00;
  • № 37 - ст. метро "Лесная" - улица Милославская - до 3:00;
  • № 38 - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне - ст. метро "Выдубичи" - до 3:00;
  • № 41 - ст. метро "Святошин" - улица Тулузы - до 4:00;
  • № 18 - Майдан Незалежности - улица Сошенко - 4:15;
  • № 26 - ст. метро "Нивки" - проспект Свободы - до 4:50;
  • № 30 - Кадетский Гай - улица Милославская, до 3:00;
  • № 50 - ст. метро "Лыбедская" - улица Милославская - до 3:00;
  • № 32 - улица Северная - улица Сошенко - до 3:55.

Автобусы

  • № 17 - ст. метро "Харьковская" - улица Драгоманова - до 3:25;
  • № 20 - ст. метро "Площадь Льва Толстого" - жилмассив Корчеватое - до 3:40;
  • № 21 - ст. метро "Почайна" - улица Милославская - до 4:15;
  • № 23 - улица Симиренко - улица Салютная - 3:30;
  • № 33 - ст. метро "Лесная" - Лесной массив - до 4:10;
  • № 33Т - ст. метро "Черниговская" - ДВРЗ - до 3:55;
  • № 37 - ст. метро "Святошин" - жилмассив "Западный", - 3:00;
  • № 45 - ст. метро "Дарница" - проспект Григоренко - 3:00;
  • № 51 - ст. метро "Лыбедская" - ст. метро "Червоный хутор" - 3:00;
  • № 104 - Харьковское шоссе - Бортничи - до 4:00;
  • № 46 - ст. метро "Левобережная" - улица Микитенко - до 4:00;
  • № 48 - ст. метро "Левобережная" - отель "Славутич" - до 4:00;
  • № 114 - ж/д вокзал "Центральный" - улица Милославская - до 3:55;
  • № 53 - ст. метро "Контрактовая площадь" - Рыбальский полуостров - до 3:50;
  • № 55 - ст. метро "Дворец спорта" - Дарницкая площадь - до 4:20;
  • № 69 - ст. метро "Дворец спорта" - улица Литвиненко-Вольгемут - до 3:35;
  • № 72 - ст. метро "Контрактовая площадь" - проспект Свободы - до 4:10;
  • № 99 - ст. метро "Минская" - Минский массив - до 4:00;
  • № 101 - ст. метро "Почайна" - улица Милославская - до 3:50;
  • № 102 - кинотеатр "Братислава" - массив Виноградарь - 3:57.

Трамваи

  • № 1 - станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка - до 4:45;
  • № 3 - станция "Старовокзальная" - Михайловская Борщаговка - до 4:05;
  • № 8 - ст. метро "Позняки" - станция метро "Лесная" - до 4:30;
  • № 12 - ст. метро "Контрактовая площадь" - Пуща Водица - до 3:45;
  • № 14 - ст. метро "Контрактовая площадь" - проспект Отрадный - до 3:30;
  • № 28 - ст. метро "Лесная" - улица Милославская - до 3:50.

На период проведения массовых мероприятий на Софийской площади 31 декабря с 19:30 до 2:00 1 января, 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 изменятся маршруты движения троллейбусов:

  • № 6 поедет от Минского массива до ст. метро "Лукьяновская";
  • № 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода;
  • № 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Ночные троллейбусы №№ 93Н, 94Н каждую ночь 24-27 декабря будут менять маршруты из-за продолжающегося на бульваре Т. Шевченко ремонта контактной сети. С 00:20 до 05:20 транспорт проследует до Южного ж/д вокзала:

  • № 93Н - от улицы Чернобыльской;
  • № 94Н - от проспекта Леся Курбаса.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря в центре Киева несмотря на "весеннюю" погоду стартовал фестиваль сноубордистов и лыжников "Дабл Трипл Snow Fest".

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