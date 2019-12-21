Сноубордисты в Киеве "нашли" снег: эксклюзивные фото фестиваля

В субботу, 21 декабря, в центре Киева несмотря на "весеннюю" погоду стартовал фестиваль сноубордистов и лыжников "Дабл Трипл Snow Fest".

На мероприятии побывал фотокорреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Возле арки Дружбы народов построили масштабный сноупарк – единственное место, где на данный момент есть снег в столице. На соревнования приехали около 70 сноубордистов и лыжников из 8 стран, в частности Польши, Австрии, Германии, Белоруссии, Словакии и других.

Продлится фестиваль два дня. Каждый из них завершится бесплатным музыкальным концертом. В первый день выступит группа ТНМК, а во второй – группа O.Torvald с панк-рок-дуэтом "Хорошие парни".

Соревнования пройдут в субботу и воскресенье с 13:00 до 21:00, а финальные этапы — с 19:00. Концерты начинаются в 21:00.

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