Пуля попала в голову: под Киевом произошла жуткая трагедия с полицейским

В Сквирском отделе полиции (Киевская область) 21-летний сотрудник во время суточного дежурства, находясь в служебном кабинете, совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Киевской области.

"Раненого полицейского доставили в реанимационное отделение больницы. За его жизнь борются медики", - сказано в сообщении.

В данное время устанавливаются причины и обстоятельства попытки самоубийства. Для их выяснения на место происшествия прибыли руководство полиции Главного управления области, сотрудники Управления внутренней безопасности, инспекция по личному составу, криминалисты, сотрудники прокуратуры.

Материалы проверки направлены в Государственный бюро расследований для принятия процессуального решения.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Кропивницком экипаж патрульных спас женщину, которая хотела совершить самоубийство и спрыгнуть с моста.