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Под Киевом водитель, убегая с места ДТП, убил двух человек: фото

вторник, 24 декабря 2019, 17:41
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Во вторник, 24 декабря, под Киевом, в Буче, произошло ДТП с погибшими на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщается в Telegram-канале Артіль – паблік, публикуя фото с места аварии.

"По словам свидетелей, водитель Mercedes совершил ДТП, после чего хотел скрыться с места ДТП и наехал задним ходом на людей. По предварительным данным, два человека погибли", - говорится в сообщении.

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На данный момент обстоятельства ДТП выясняются.

"Торопишься по делам и не знаешь как объехать жесть на дороге? А мы знаем", - комментируют ЧП в Telegram-канале.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 10 ноября, в Дарницком районе Киева автомобиль Lexus протаранил такси, после чего вылетел на тротуар и снес двух человек.

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