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В Киеве пьяная женщина-"рекордсменка", скрываясь с места ДТП, протаранила маршрутку: фото

вторник, 24 декабря 2019, 09:05
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В Днепровском районе Киева по адресу улица Евгения Свертсюка, 52а произошло ДТП с пострадавшими, пьяная женщина протаранила маршрутку.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

По словам женщины-водителя Renault, она ехала по улице Сверстюка. В этот момент ей на встречу ехал Mitsubishi, который зацепил ее машину и начал уезжать. Сразу же за поворотом произошла еще одна авария. ASX протаранил маршрутку "Богдан".

После столкновения женщина-водитель Mitsubishi уехать не смогла. Машина получила серьезные повреждения. В автобусе были пассажиры. Из них шесть человек госпитализировали в больницу. 67-летняя водитель Mitsubishi не пострадала. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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Женщина прошла освидетельствование на приборе "Драггер", который показал 2,20 промилле. Этот показатель превышает допустимую норму в 11 раз. Также ее доставили на медицинское освидетельствование, чтобы зафиксировать наличие алкоголя в крови.

На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Детали происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 21 декабря на Брест-Литовском шоссе в пределах Киева велосипедисты попали в ужасную аварию. ДТП случилось на остановке общественного транспорта "Пролисок". Водитель автомобиля Chevrolet наехал на группу велосипедистов. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте.

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