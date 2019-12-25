Отдых с алкоголем обернулся смертью: всплыли новые детали жуткого ЧП с парнем в Киеве

В сети появились подробности ужасной смерти парня, который погиб 20 декабря, в парке "Юность", по проспекту Леся Курбаса.

Тело молодого человека 1997 года рождения, с ножевым ранением, нашли возле детской площадки.

Известно, что до этого молодой человек употреблял алкогольные напитки вблизи Колибриса. После чего направился через парк "Юность" в сторону бульвара Кольцова, где его и нашли.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства совершения этого преступления.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сентябре в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-супругу. По словам бабушки погибшей, девушка несколько лет встречалась, а потом и расписалась с убийцей.

Кроме того, в августе 2019 полицейские задержали супругов, подозреваемых в убийстве молодого таксиста в Киеве . Они оказались иностранцами, незаконно жили под Киевом.