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В Киеве возле детской площадки обнаружили жуткую находку

воскресенье, 22 декабря 2019, 21:05
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В Святошинском районе Киева на территории парка "Юность" нашли труп киевлянина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на УНН.

Тело мужчины 1997 года рождения обнаружили вблизи детской площадки. На теле покойного была найдена колото-резаная рана грудной клетки, которая, по предварительной информации, и стала причиной смерти.

Полиция начала досудебное расследование по статье "умышленное убийство".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сентябре в Киеве мужчина убил в подъезде 23-летнюю экс-супругу. По словам бабушки погибшей, девушка несколько лет встречалась, а впоследствии и расписалась с убийцей.

Кроме того, в августе 2019 года полицейские задержали супругов, подозреваемых в убийстве молодого таксиста в Киеве. Они оказались иностранцами, которые незаконно жили под Киевом.

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