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В Киеве "герой парковки" отметился наглой выходкой: сеть возмутило фото

среда, 25 декабря 2019, 14:08
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На улице Львовской в столице водитель автомобиля Honda, припарковавшись на тротуаре, полностью заблокировал возможность для движения пешеходов.

В сети возмущаются фото "героя парковки", которое опубликовано на странице "Киев оперативный" в Facebook.

"Почему-то этот водитель позаботился об удобстве автомобилистов (чтобы лишний раз не объезжали его авто) и вообще не подумал о пешеходах, которым тоже как-то надо передвигаться", - сказано в подписи к фотографии.

Нарушение правил дорожного движения водителем Honda (№AI8088EM) вызвало возмущенные комментарии пользователей соцсети.
"Я из-за таких в свое время так поцарапала коляску об машины(((( раз 10. Неужели не видят, что нельзя пройти?", "Причем обходить придется по проезжей части", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", во время парковки на улице Тарасовской в Киеве водитель автомобиля Toyota ударил топором мешавшую ему машину.

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