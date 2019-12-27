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В Киеве "герою парковки" разгневанные люди устроили шатун: видео

пятница, 27 декабря 2019, 16:53
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Разгневанные жители столицы чуть не перевернули авто, которое горе-водитель припарковал на трамвайных рельсах.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Иномарку без государственных номеров прохожие заметили на трамвайных путях. Это произошло недалеко от дома номер 25 по улице Дегтяревская в Шевченковском районе Киева.

Мужчины начали расшатывать машину, пытаясь столкнуть ее. Ведь просто рядом с внедорожником проезжал трамвай.

Чем закончилась ситуация и получит ли водитель штраф за парковку в неположенном месте, пока неизвестно.

"Апостроф" уже писал о том, что 25 декабря во Львове на проспекте Свободы 33-летний водитель BMW-750, убегая от полиции, совершил наезд на патрульного и разбил служебный автомобиль Toyota Prius. Так отреагировал на попытки полицейских вызвать эвакуатор, ведь свою иномарку припарковал в неположенном месте.

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