В Киеве "герою парковки" разгневанные люди устроили шатун: видео

Разгневанные жители столицы чуть не перевернули авто, которое горе-водитель припарковал на трамвайных рельсах.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Иномарку без государственных номеров прохожие заметили на трамвайных путях. Это произошло недалеко от дома номер 25 по улице Дегтяревская в Шевченковском районе Киева.

Мужчины начали расшатывать машину, пытаясь столкнуть ее. Ведь просто рядом с внедорожником проезжал трамвай.

Чем закончилась ситуация и получит ли водитель штраф за парковку в неположенном месте, пока неизвестно.

"Апостроф" уже писал о том, что 25 декабря во Львове на проспекте Свободы 33-летний водитель BMW-750, убегая от полиции, совершил наезд на патрульного и разбил служебный автомобиль Toyota Prius. Так отреагировал на попытки полицейских вызвать эвакуатор, ведь свою иномарку припарковал в неположенном месте.