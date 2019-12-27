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В Киеве вспыхнула церковь: опубликованы фото сильного пожара

пятница, 27 декабря 2019, 16:29
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В пятницу, 27 декабря, в Киеве произошел масштабный пожар, в результате чего загорелась церковь.

Об этом в Facebook сообщил активист Влад Антонов.

"Ужасы Киева. Харьковское шоссе, Дарницкая площадь. Горит церковь, копы спасают иконы. Всех успели вывести… ГСЧС на месте", - написал он, поделившись обстоятельствами ЧП.

Как уточняет активист, тушение осложняется тем, что здание построено из картона и дерева.

Как сообщал "Апостроф", летом в городе Богуславе Киевской области молния ударила в крышу памятника архитектуры – Свято-Троицкую церковь (УПЦ МП), вследствие чего возник пожар.

Также в прошлом году в Николаеве произошел пожар в здании церкви евангельских христиан-баптистов "Благодать Божья". К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

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