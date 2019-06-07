Под Киевом молния ударила в храм УПЦ (МП): опубликовано фото пожара

В городе Богуславе Киевской области молния ударила в крышу памятника архитектуры – Свято-Троицкую церковь (УПЦ МП), вследствие чего возник пожар.

Об этом сообщил пресс-служба ГСЧС.

"В результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры)", - сообщили спасатели.

Пожар удалось потушить спустя несколько часов, пострадавших в ходе происшествия не зафиксировано. Свидетели сообщают, что крыша церкви полностью выгорела.

"В 6 часов утра пожар ликвидирован на площади 144 м2. Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекалось 20 человек и 6 единиц техники", - отметили в Госслужбе.

Как сообщал "Апостроф", 4 июня в Василькове, Киевской области, на птицеферме загорелся один из цехов: огонь распространился по всей площади кровли.