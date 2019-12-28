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Авто с пассажирами попало в серьезное ДТП на мосту в Киеве: фото и видео

суббота, 28 декабря 2019, 09:15
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Фото: Информатор

В пятницу, 27 декабря, в Киеве на мосту Патона произошла серьезная авария, в результате которой трое человек получили травмы.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на Информатор, автомобиль Toyota Land Cruiser ехал в сторону правого берега, вылетел на встречку, где столкнулся с Daewoo Gentra и врезался в отбойник. По предварительной информации, госпитализировали троих людей - двоих пассажиров и водителя Gentra.

ДТП в Киеве 27.12.2019
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ДТП в Киеве 27.12.2019
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ДТП в Киеве 27.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве 27.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве 27.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве 27.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве 27.12.2019
1 / 1
ДТП в Киеве 27.12.2019
1 / 1

По словам очевидца, водитель Toyota находился в состоянии или алкогольного, или наркотического опьянения, так как вел он себя очень странно.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 24 декабря,на Столичном шоссе в Киеве столкнулись два автомобиля: один человек погиб.Трагедия произошла около 19:30 в районе Чапаевки. Автомобиль Hyundai по неустановленным причинам выехал на встречную полосу и на скорости врезался в Opel. Оба автомобиля получили сильные повреждения.

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