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Лежал в крови посреди улицы: под Киевом произошло жуткое ЧП с 4-летним ребенком

суббота, 28 декабря 2019, 12:17
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Фото: Информатор

В селе Великая Ольшанка, под Киевом, прохожий обнаружил едва живого ребенка, который лежал посреди улицы в крови.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Мальчику оказалось 4 года. Его доставили в реанимацию, но спасти не смогли. Полиция начала розыск подозреваемого в убийстве.

Оказалось, что смертельные травмы ребенку нанес его родной отец. Врачи диагностировали у мальчика перелом правой руки, левой ноги, переломы ребер и костей черепа.

Когда правоохранители приехали в дом отца погибшего, то обнаружили его пьяным. На одежде и обуви подозреваемого остались следы крови.

44-летний мужчина рассказал, что не помнит, как забил до смерти своего ребенка, так как был очень пьян.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Одессой 12-летний ребенок застрелил 15-летнего друга.

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