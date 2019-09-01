Феноменальный "герой парковки" парализовал движение в Киеве: фото

В воскресенье, 1 сентября, в Киеве "герой парковки" парализовал движение трамваев в одном из районов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

"На улице Дмитриевской "феноменальная парковка" от водителя Nissan (#AA7375PT) парализовала движение трамваев", - сказано в сообщении.

Также на странице опубликовали фото автохама.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина пенсионного возраста устроил громкий публичный конфликт на улице с представителями патрульной полиции. Его пытались оштрафовать за неправильную парковку, однако он в ответ обвинил полицейских в вымогательстве.

Между тем, женщина-очевидец ДТП с троллейбусом в Киеве заявила, что с момента столкновения две патрульные машины полиции просто проехали мимо аварии и даже не остановились.