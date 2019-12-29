Пробка на километры: на одном из рынков Киева сумасшедший ажиотаж перед Новым годом

Под Киевом образовались масштабные пробки возле рынка "Столичный", из-за того, что большинство жителей столицы решили справиться со всеми новогодними приготовлениями за один день.

Как сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Обозреватель", пробки растянулись на километры, сотни машин застряли и пытаются то въехать на рынок, то выехать из него.

На кадрах действительно можно увидеть большие вереницы автомобилей, которые столпились в районе рынка, отчего движение в этом районе было сильно затруднено.

Как сообщал "Апостроф", подобный ажиотаж происходит в Киеве каждый год. В частности, перед наступлением 2019 года в Киеве перед торговыми центрами также была куча машин и забитые парковки. В супермаркетах даже устраивали "войны" за тележки для продуктов.