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Переоценил возможности: момент жуткого ДТП с лихачом под Киевом попал на видео

вторник, 31 декабря 2019, 00:10
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В воскресенье, 29 декабря, в Борисполе Киевской области произошла дорожная авария: водитель на скорости не справился с маневрированием на дороге и вылетел на обочину.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Как можно увидеть на записи, сделанной с регистратора другого автомобиля, лихач совершил один обгон на огромной скорости, едва не въехав в двигавшийся навстречу грузовик, попытался совершить второй, однако не справился с управлением. Автомобиль вынесло на обочину.

"Водитель явно переоценил свои возможности. К счастью, обошлось без серьезных травм", – говорится в подписи к видео.

Как ранее сообщал "Апостроф", 26 декабря в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения влетел в фитнес клуб.

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