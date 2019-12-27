Под Киевом пьяный лихач протаранил спортклуб: фото и видео момента ДТП

В четверг, 26 декабря, в Киевской области водитель в состоянии алкогольного опьянения влетел в фитнес клуб.

Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в селе Гора Бориспольского района. Там пьяный лихач врезался в спортклуб, который находится по адресу улица Центральная, 17.

"Пьяный таран спортивного клуба. Ему повезло что качки спали...", - написали в сети и опубликовали видео.

Отмечают, что в багажнике у неадеквата нашли водку и пиво. Предположительно, он возвращался с корпоратива.

Как ранее сообщал "Апостроф", 22 ноября на улице Старонаводницкой произошло масштабное ДТП, Porsche вылетел с дороги, снес светофор, отбойник и задел 2 авто. Водитель люксового кроссовера не справился с управлением.