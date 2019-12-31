В Киеве неизвестные устроили дикий погром на рынке: фото

В ночь на вторник, 31 декабря, в столичном районе Троещина неизвестные разгромили торговые павильоны на улице Драйзера, расположенного напротив отделения полиции.

Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества "Киев оперативный", опубликовав снимки с места происшествия.

"Неизвестные разбили, постреляли и подожгли павильоны на рынке, что на Драйзера, 8. Через дорогу находится местное отделение полиции. Пока никого не задержали", - сказано в сообщении.

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Как известно, Деснянское районное управление полиции в городе Киеве действительно находится неподалеку - на улице Драйзера, 9б.

Как сообщал "Апостроф", ранее неприятный инцидент произошел с нетрезвой пассажиркой киевского метрополитена, которая сидя ехала на эскалаторе, на станции "Крещатик".