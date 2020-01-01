Под Киевом новогодние "развлечения" подростков закончились страшным ДТП: фото

Утром 1 января возле села Великая Старица (Киевская область) попал в дорожно-транспортное происшествии автомобиль Peugeot, которым управляли подростки.

Фото с места происшествия были опубликованы на странице сообщества "ДТП. Киев" в соцсети Instagram.

"Сегодня утром возле В. Старицы подростки катались на авто, не справили с управлением и опрокинулись", - сказано в подписи к снимкам.

Очевидцы утверждают, что в машине находились двое детей в возрасте по 10 лет и двое 14-15-летних подростка. Когда машина опрокинулась, водитель снял номера с автомобиля и скрылся в неизвестном направлении. К счастью, во время ДТП никто не погиб.

На место происшествия прибыли медики скорой помощи, полицейские и следственно-оперативная группа.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 31 декабря, под Полтавой произошло смертельное ДТП с участием микроавтобуса: двое человек погибли, четверо получили травмы.