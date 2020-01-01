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В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры: онлайн трансляция

среда, 01 января 2020, 18:30
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В среду, 1 января, в Киеве начался марш с факелами, приуроченный к 111-летию главы ОУН Степана Бандеры.

Об этом сообщается на Facebook странице партии ВО "Свобода".

Участники "Марша чести, достоинства и свободы" собрались у памятника Тарасу Шевченко в Киеве.

Марш организовали праворадикальные организации ВО "Свобода", "Правый сектор", "Сокол", "Тризуб", "Национальный корпус", "Конгресс украинских националистов" и "С-14".

Правоохранители сообщают о том, что усилили меры предосторожности в центре столицы в связи с маршем. В полиции также обратились к участникам марша с просьбой придерживаться норм законодательства.

Как ранее сообщал "Апостроф", режиссер Олег Сенцов, освобожденный из российской тюрьмы в ходе обмена пленными, пожелал Украине победы и поздравил Степана Бандеру с днем рождения.

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