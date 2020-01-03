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В Киеве задержали мужчину, изнасиловавшего студентку: подробности

пятница, 03 января 2020, 23:58
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В Киеве арестовали 60-летнего мужчину, который изнасиловал 18-летнюю девушку.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Трагедия произошла еще 28 декабря. Тогда студентка обратилась в полицию и рассказала, что ее изнасиловали с применением физической силы. Как стало известно правоохрнанителям, насильник познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером.

Злоумышленник заманил доверчивую девушку к себе домой под предлогом трудоустройства. Там он напоил девушку и изнасиловал ее.

Столичная полиция уже задержала 60-летнего злоумышленника. Прокуратура согласовала сообщение о подозрении по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Сейчас следствие продолжается, устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера. За совершенное мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Первомайске Николаевской области 40-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку.

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