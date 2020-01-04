Уничтожают город: сети возмутили фото "реставрации" Мариинского дворца и парка в Киеве

Пользователи сети возмущены "реставрацией" Мариинского дворца, они заметили странное в действиях реставраторов.

На это обратил внимание пользователь сети Владимир Хенгистов в Facebook.

"Сначала одни завхозы, реставрируя Мариинский дворец, заменили гипсовых львов на мраморных — и заказали их у фирмы, изготавливающей надгробия. Теперь другие завхозы спилили послевоенные фонари с национальным орнаментом в Мариинском парке, установив вместо них бюджетный ширпотреб (хотя, согласно тендеру, должны были просто поменять там лампы)", - написал он

Хенгистов обратился к чиновникам КГГА с просьбой наказать виновных.

"Так жлобство и пускает метастазы по всему Киеву, когда малообразованные и невежественные люди уничтожают городское наследие, заменяя его дешевым штампованным дерьмом — и никто не бьет их за это линейкой по рукам. КГГА, фонари надо вернуть на место, а ответственных чиновников - наказать за самоуправство и рагульство", - пишет он.

Напомним, что поздним вечером в пятницу, 27 декабря, в Харькове произошел пожар в здании Харьковской облгосадминистрации на улице Сумской, 64, в результате чего загорелись его двери.