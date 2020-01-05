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Водитель родился в рубашке: сеть потрясли фото и видео жуткой аварии в Киеве

воскресенье, 05 января 2020, 07:34
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На Новообуховской трассе под Киевом в ночь на воскресенье, 5 января, автомобиль Renault Logan врезался в отбойник и разлетелся пополам. В сети удивляются, как в жуткой аварии выжил водитель.

О случившемся ДТП сообщили на странице сообщества "Киев оперативный" в соцсети Facebook.

"Серьезное ДТП произошло на Новообуховской трассе. Пока непонятно, что и как произошло, известно лишь, что водитель (говорит по телефону на фото) "родился в рубашке", - сказано в сообщении.

Как свидетельствуют опубликованные снимки, водитель в аварии не пострадал. Очевидцы утверждают, что он находился в шоковом состоянии, но отказался от медицинской помощи.

В сети поражаются чудесным спасением водителя в этой страшной аварии.

"Даже бы сказала в каком то бронивечке он родился.вот это повезло так повезло!", "В сейфе он родился, в бронированном", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее возле села Великая Старица (Киевская область) попал в дорожно-транспортное происшествии автомобиль Peugeot, которым управляли подростки.

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