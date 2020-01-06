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В Киеве на выступлении российской блогерши избили активиста: фото и видео

понедельник, 06 января 2020, 21:30
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В Киев приехала российская блогерша Александра Митрошина, но во время ее выступления избили украинского активиста.

Об этом сообщает активист Александр Иванов на свой странице в Facebook

Московская блогерша, которая незаконно посещала Крым в августе 2017 года, на этот раз посетила столицу Украины. Однако ее визиту были рады не все.

На ее выступлении активисты Алексей Кальницкий, Александр Иванов и Лео Овчаренко мирно протестовали против пребывания Митрошиной в Украине.

Однако Овчаренко побили за его протест. Также активистов задержала полиция. В сети опубликовали видео конфликта на мероприятии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре пятеро мужчин в балаклавах избили общественных активистов Вирослава Цюпьяка и Владислава Мельничука.

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