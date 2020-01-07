Банда подростков в Киеве забила до смерти прохожего: фото и видео с подозреваемыми

В ночь на Рождество, 7 января, на улице Маяковского в Киеве группа подростков до смерти избила 43-летнего мужчину.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГО "Столица".

Полицию вызвал сосед убитого, который проживал в многоэтажке рядом с местом преступления. Он обратил внимание, что подростки, совершив преступление, попытались укрыться в соседнем подъезде. У молодых людей были ключи от входной двери.

Утром подозреваемые в убийстве были задержаны. Под стражу взяты двое юношей 19 лет, 16-летний подросток и 14-летняя девушка.

Также задержали еще двоих подозреваемых, на которых указали подростки: 30-летнего мужчину и 17-летнего парня.

По словам задержанных, они не хотели убивать мужчину, собирались только ограбить. Однако удар по голове оказался смертельным.

Внимание, на видео - нецензурная брань.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на вторник, 7 января, на проспекте Лобановского неизвестный мужчина напал на девушку и нанес ей 17 колотых ран.