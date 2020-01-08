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Не вернулась из театра: в Киеве загадочно пропала девушка, фото

среда, 08 января 2020, 15:41
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Во вторник, 7 января, в центре Киева после визита в театр пропала 16-летняя девушка.

Об этом сообщается на Facebook-странице "Розыск детей ГУНП в городе Киеве".

По словам правоохранителей, 16-летняя Диана Билык вышла из Национального театра оперы и балета имени Лысенко, который находится в центре города, однако домой не вернулась.

По данным полиции, девушке на вид 15-16 лет, рост 170 см, у нее полное телосложение, длинные волосы окрашены в бордовый цвет.

Была одета в черную куртку, черные брюки с белыми вставками на коленях и белые кроссовки.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 января в Подольском районе Киева в арендованной квартире нашли тела двух девушек, которые пропали накануне.

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