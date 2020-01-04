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В Киеве нашли связанными тела пропавших девушек: опубликованы фото и видео

суббота, 04 января 2020, 20:31
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В субботу, 4 января, в Подольском районе Киева в арендованной квартире нашли тела двух девушек, которые пропали накануне.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Информатор".

Трагедия произошла по адресу улица Кирилловская, 127. Жуткую находку обнаружили в шкафу. Там лежали трупы девушек, одна из которых несовершеннолетняя.

Обе девушки были объявлены в полиции, как пропавшие, со 2 января. Их тела были связаны и все изрезаны острым предметом. На убитых насчитали десятки ножевых ранений.

Одной из убитых, предварительно, является та девушка, которая и арендовала квартиру с парнем. Однако парня на месте не было.

Отмечают, что женщина сдавала квартиру посуточно. Последний раз ее арендовали парень и девушка 31 декабря. Жильцы должны были сдать ее 4 января, но когда хозяйка зашла в квартиру, то увидела на балконе в шкафу два трупа, лежащих друг на друге. Ноги погибших были замотаны скотчем. Также есть информация, что 3 января парень, который арендовал квартиру, прислал смс и сообщил, что они съедут раньше.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе женщина забила насмерть скалкой своего бывшего мужа в канун празднования Нового года.

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