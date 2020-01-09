Пчелки-труженицы: в сети показали фото наглых воровок из популярного ТЦ в Киеве

В обновленном ТРЦ "Караван" в Киеве, который расположен на Луговой, две воровки совершили наглую кражу.

Как пишут городские сообщества в социальных сетях, две уже известных в городе злоумышленниц своровали телефон из кармана верхней одежды одного из посетителей торгового центра.

В комментариях пользователи отмечают, что данные личности являются "звездами" городских пабликов в социальных сетях, так как их фотографии регулярно публикуют после того, как они совершают очередное преступление.

Интересно, что в полиции пока никак не реагируют на нарушения закона со стороны данных личностей.

Напомним, в столице несовершеннолетняя девушка в магазине Bonus в районе метро Почайная вытащила у женщины из кармана мобильный телефон.