Киев признали "умным": опубликован рейтинг топ-100 городов

Город Киев вошел в топ-100 самых технологичных городов мира.

Об этом сообщается в совместном исследовании Обсерватории Smart City Центра мировой конкурентоспособности IMD и Сингапурского университета технологий и дизайна.

Украинская столица заняла место аж в конце списка - 92 ступенька. На первом месте рейтинга оказался Сингапур (Сингапур), за ним следует Цюрих (Швейцария), Осло (Норвегия), Женева (Швейцария).

Пятерку лидеров замыкает Копенгаген (Дания). На шестой строчке рейтинга оказался Окленд (Новая Зеландия), далее Тайбэй (Тайвань), Хельсинки (Финляндия), Бильбао (Испания) и Дюссельдорф (Германия).

Отметим, что при подсчетах учитывались уровень здравоохранения и обеспечения безопасности, мобильность, общественная активность и прочее.

Как сообщал "Апостроф", специалисты составили рейтинг самых дорогих городов мира.