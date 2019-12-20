Киев подешевел в списке самых дорогих городов мира: опубликован рейтинг

Специалисты составили рейтинг самых дорогих городов мира.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на The economist.

Сингапур шестой год подряд занимает первое место в списке. Также его возглавили Гонконг и Париж. Опрос, в котором сравниваются цены на 160 товаров и услуг, показывает, что стоимость жизни во всех трех городах на 7% выше, чем в Нью-Йорке, городе-ориентире. Два швейцарских города, Цюрих и Женева, и Осака в Японии также имеют более высокие цены, чем Нью-Йорк.

Сильный экономический рост в Соединенных Штатах в 2018 году привел к резкому удорожанию доллара и повышению рейтинга в 14 из 16 американских городов. Сан-Франциско поднялось до 12 места с 25-го, Хьюстон до 30-го с 41-го; Сам Нью-Йорк поднялся на шесть мест до седьмого, а Лос-Анджелес поднялся на четыре места до 10-го. Столица Украины Киев занял 108 место в рейтинге.