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На улицах Киева появилась гроза "героев парковки": видео

понедельник, 13 января 2020, 17:55
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В Киеве впервые использовали для вывоза автомобиля нарушителя новые эвакуаторы с боковой загрузкой.

Об этом сообщает Facebook-сообщество Киев Автомобильный.

На улицы Киева вышли эвакуаторы турецкой компании Miles Eurolift (Miles 4011 Eurolift на шасси грузовиков IVECO EuroCargo).

"Принцип работы напоминает вилочный погрузчик. Спецоборудование весит 4250 кг, давление в гидросистеме - 150 бар. Длина вилки - 2500 мм. Полезная грузоподъемность - от 2500 до 3000 кг, так что чудо-подъемник справится с любым внедорожником, который нарушил правила парковки. Производитель заявляет, что процесс погрузки авто занимает не более 60 секунд", - говорится в публикации.

С 16 ноября работники инспекции по парковке Департамента транспортной инфраструктуры начали осуществлять самостоятельную эвакуацию автомобилей, расположение которых существенно препятствует дорожному движению или создает угрозу безопасности движения.

Как сообщал "Апостроф", ранее феноменальный "герой парковки" парализовал движение в Киеве.

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