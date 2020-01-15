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Под Киевом страшной смертью погиб отец и его двое детей: фото

среда, 15 января 2020, 00:10
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В Киевской области, в селе Погребы, погибли двое маленьких детей и их отец, в результате пожара.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Telegram.

"14 января в 09:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек в селе Погребы, отравившихся угарным газом. Погибшими оказались мужчина - отец 1993 н. И двое детей 2015 и 2016 н", - говорится в сообщении.

Сообщается, что предварительная причина возгорания - курение в постели.

Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались.

Как ранее сообщал "Апостроф", 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар: в нем погибли 16 человек , в том числе студенты, сотрудники колледжа и пожарные, которые спасали людей из горящего дома.

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