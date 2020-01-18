Как сильно мы ждали их дома: президент МАУ сделал трогательное обращение к украинцам

Украинцев попросили 19 января нажать на автомобильный сигнал и так отдать последний долг членам экипажа украинского самолета, который погиб в небе над Тегераном (Иран) 8 января.

Об этом написал директор МАУ Евгений Дыхне на Facebook-странице.

"Наши ангелы заслуживают особое приветствие дома. Предлагаю завтра 19 января в 11:00 всем украинцам, где бы вы ни были, нажать автомобильный сигнал в знак солидарности со всей страной, которая готовится попрощаться с невинными украинцами, потерянными в небе Ирана. Сделайте репост и посигнальте. Они должны знать, как горячо мы ждали их дома ", - обратился к украинцам Дыхне.

Напомним, что церемония прощания с погибшими пройдет с 13:00 до 19:00. Желающие отдать погибшим последние почести соберутся в 12:00 у входа в Терминал В.

Как писал "Апостроф" ранее, 19 января вблизи международного аэропорта Борисполь частично ограничат движение из-за церемонии прощания с погибшими членами экипажа украинского самолета, который потерпел катастрофу в небе над Тегераном (Иран) 8 января.