Под Киевом нашли мертвым подростка: все подробности, фото и видео

18 января в поселке Бабинцы Бородянского района Киевской области нашли мертвым 16-летнего Павла Креминского.

Об этом сообщила Татьяна Лупова на Facebook-странице.

Подросток пропал 16 января. В 23:30 вышел из дома и больше не вернулся. Родственники сообщили полиции о пропаже несовершеннолетнего и подключили к поискам односельчан.

В воскресенье, 18 января парня вытащили из озера. В погибшем родной дядя и отец узнали Павла Креминского. На кадрах видео видно, что дядя покойного не сдерживает слез во время опознания.

Как погиб подросток - утонул по неосторожности или это было убийство - сейчас выясняют правоохранители.

Как повиомляв "Апостроф" ранее, 17 января в Киеве произошла еще одна трагедия с подростком. На улице Героев Сталинграда, 10А парень упал с крыши здания и погиб.