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Устроил "пьяные" гонки: в Киеве задержали скандально известного экс-главу ГАИ, фото

суббота, 18 января 2020, 23:21
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Фото: PITBULL KIEV/Facebook

В ночь на субботу, 18 января, в Киеве задержали полковника и бывшего председателя ГАИ Украины Александра Ершова, который несколько лет назад попал в скандал из-за большого количества недвижимости, которым он владел через благотворительные организации.

Об этом сообщили активисты на странице группы "PITBULL KIEV" на Facebook-странице, опубликовав фотографии с места инцидента.

В этот день мужчина отдыхал со своей компанией в Голосеевском районе столицы, но в 2 часа ночи, попрощавшись с друзьями, попрощался и "в сильном алкогольном опьянении" сел за руль Range Rover. Активисты вызвали полицию, а сами отправились за ним.

"Сел за руль и на большой скорости начинает перемещаться по городу. Манера езды у автомобиля была явно неадекватная, скорость местами превышала за 100 километров в час (в спальном районе) и создавала не одну аварийную ситуацию", – пишут активисты.

Задержание Ершова в Киеве
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Задержание Ершова в Киеве
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Задержание Ершова в Киеве
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Возле закрытого коттеджного городка Ершов вышел из машины, но вскоре подъехала полиция. Мужчина отказался предъявлять документы, всячески спорил и утверждал, что за рулем была его супруга.

"Начинается процесс задержания. Господин Ершов оказывает сопротивление и где-то порядка 6-8 сотрудников полиции пытаются несколько минут задержать водителя. Успешно. Мужчина на земле, наручники на руках", – сообщили активисты.

От прохождения драгера Ершов также отказался.

Как сообщал "Апостроф", ранее было опубликовано расследование, в котором говорится, что семья председателя ГАИ Украины Ершова ведет роскошный образ жизни, владеет элитным автопарком, а дочери чиновника за полгода побывали на отдыхе в десяти странах мира.

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