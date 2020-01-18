В Киеве неадекват избил полицейского: опубликовано фото преступника

17 января в 23:00 на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве 44-летний мужчина напал на полицейского.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Старший сержант полиции, который в тот день следил за общественным порядком на станции метрополитена, сделал замечание двум нетрезвым мужчинам. Объяснил, что пьяным запрещено пользоваться метро и предложил воспользоваться другим транспортом. В ответ мужчины начали ругаться и угрожать правоохранителю, а один и них ударил его кулаком в лицо.

На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, правонарушителя задержали. За насилие в отношении работника правоохранительных органов ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как информировал "Апостроф" ранее, в ночь на субботу, 18 января, в Харькове водитель устроил сразу несколько дорожных аварий подряд, а затем вступил в драку с полицейскими.