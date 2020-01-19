Грузовик перевернулся на бок: в Киеве произошло тройное ДТП с пострадавшими, фото, видео

В воскресенье, 19 января, в Киеве по адресу улица Радунская, 3 произошло серьезное ДТП с пострадавшими, столкнулись автомобили Opel, Subaru и "Газель".
Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".
Как рассказал водитель Subaru, он ехал по Радунской в сторону Лисковской. Он не успел доехать до перекрестка, как в него врезался Opel, который двигался навстречу. После этого Opel начало бросать по дороге и он влетел под кузов "Газели".
От удара грузовик перевернулся, а Opel врезался в дерево. Стрелка на спидометре застыла на отметке 110 километров в час.
В результате аварии пострадал водитель Omega. Его с травмой головы и грудной клетки госпитализировали в больницу.
После опрокидывания из "Газели" вытекло топливо. Прибывшие спасатели замыли проезжую часть.
Детали происшествия выясняются.
Видео аварии кажутся настолько нереальными, что напоминают кадры из голливудских фильмов.
Как писал "Апостроф" ранее, 17 января в Киеве произошло серьезная ДТПс участием маршрутки.Уточняется, что предварительно в аварии никто не пострадал.