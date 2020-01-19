Грузовик перевернулся на бок: в Киеве произошло тройное ДТП с пострадавшими, фото, видео

В воскресенье, 19 января, в Киеве по адресу улица Радунская, 3 произошло серьезное ДТП с пострадавшими, столкнулись автомобили Opel, Subaru и "Газель".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Информатор".

Как рассказал водитель Subaru, он ехал по Радунской в сторону Лисковской. Он не успел доехать до перекрестка, как в него врезался Opel, который двигался навстречу. После этого Opel начало бросать по дороге и он влетел под кузов "Газели".

Фото: Информатор

От удара грузовик перевернулся, а Opel врезался в дерево. Стрелка на спидометре застыла на отметке 110 километров в час.

В результате аварии пострадал водитель Omega. Его с травмой головы и грудной клетки госпитализировали в больницу.

Фото: Информатор

После опрокидывания из "Газели" вытекло топливо. Прибывшие спасатели замыли проезжую часть.

Фото: Информатор

Детали происшествия выясняются.

Видео аварии кажутся настолько нереальными, что напоминают кадры из голливудских фильмов.

Как писал "Апостроф" ранее, 17 января в Киеве произошло серьезная ДТПс участием маршрутки.Уточняется, что предварительно в аварии никто не пострадал.