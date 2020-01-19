В Киеве вспыхнул мощный пожар в многоэтажке, началась эвакуация: фото и видео

На улице Каштановой в столичном микрорайоне Троещина эвакуируют жителей одного из многоэтажных домов из-за сильного пожара, дым от которого окутал верхние этажи.

Об этом сообщили на Instagram-странице dtp.kiev.ua.

Как сказано в сообщении возгорание произошло в доме на улице Каштановой, 15А. Очаг пожара – в трехкомнатной квартире на 3 этаже.





"Происходит эвакуация жильцов. Густой дым затянул все верхние этажи. На месте несколько единиц пожарной техники", - сказано в подписи к опубликованным фото.

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Подробности и обстоятельства этого происшествия устанавливаются. Данных о пострадавших пока нет. Из квартиры, в которой начался пожар, спасатели вынесли женщину, она – живая.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области, в селе Погребы, погибли двое маленьких детей и их отец, в результате пожара.