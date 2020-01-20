Имел повод: под Киевом поймали пьяного в стельку водителя, фото

20 января в городе Вишневое под Киевом правоохранители задержали нетрезвого водителя.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Киев Оперативный".

Внимание полицейских привлек серый Chevrolet, который нарушал правила дорожного движения. Когда авто остановили, то обнаружили, что водитель едва разговаривает из-за сильного алкогольного опьянения.

Мужчина чуть не выпал из салона, когда правоохранители попросили его показать документы и выйти из машины.

Оправдывал себя водитель тем, что имел повод для распития спиртного. В конце концов, машину забрал эвакуатор, а на горе-водителя составили протокол.

Как ранее писал "Апостроф", в Киеве задержали пьяного водителя, который устроил массовую аварию с шестью машинами. ДТП произошло по адресу проспект Науки, 53. Там авто Mitsubishi с номерами AA0028HM влетело в ГАЗель. В результате столкновения автомобиль отбросило еще на 5 припаркованных машин.