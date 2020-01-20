Появилось фото "героя", который разбил шесть авто в Киеве

В Киеве задержали пьяного водителя, который устроил массовую аварию из шести машин.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

Напомним, ДТП произошло по адресу проспект Науки, 53. Там авто Mitsubishi с номерами AA0028HM влетело в ГАЗель. В результате столкновения автомобиль отбросило еще на 5 припаркованных машин.

Как оказалось, водитель-виновник аварии был пьян. Также в салоне находились двое его друзей в состоянии алкогольного опьянения. Один из них, который сидел на переднем сидении, пострадал. Молодого человека госпитализировали в больницу с травмой головы и грудной клетки.

Также пострадал и водитель машины ГАЗель, однако от госпитализации он отказался.

Правоохранители выяснили, что за рулем Mitsubishi находился Сергей Геннадьевич 1995 года рождения. Он сказал, что является представителем ООО "Варта Голосеево". Однако в организации опровергли участие парня в их деятельности.

Полицейские проверили водителя, который устроил ДТП, на Драгере. Устройство показало 2,09 промилле. На месте работала следственно-оперативная группа.

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Как сообщал "Апостроф", 19 января во Львове автомобиль врезался в автобусную остановку, на которой стояло много пешеходов. К слову, водителя BMW в феврале прошлого года суд лишил права управлять транспортными средствами.