Не пропустил "скорую" к ребенку: автохам разозлил выходкой в Киеве, видео

В сети появилось видео, снятое на участке дороги между Московским мостом и Петровкой в Киеве, где водитель Toyota Prado упрямо не пропускал машину скорой помощи, которая ехала на вызов.

Видео этого инцидента опубликовал журналист Владислав Антонов на Facebook-странице "ДТП. Киев".

"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к годовалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал", - заметил журналист в подписи к видео.





По опубликованной информации, пострадавшего ребенка забрала другая бригада скорой помощи, которая оказалась ближе. К счастью, ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве женщина так спешила по своим делам, что решила объехать автомобильный затор по тротуару.