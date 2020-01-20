RU  UA  EN

понедельник, 20 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 января

00:43
Огнекрещение: появились подробности и фото жесткого боя на Донбассе
00:10
Не пропустил "скорую" к ребенку: автохам разозлил выходкой в Киеве, видео

19 января

23:43
Под Черниговом прощаются с бортпроводником сбитого самолета МАУ в Иране: видео
23:36
На Голос країни-10 внезапно пришел секс-символ Танців з зірками - Дан Балан не находит себе места
23:34
И шторм на море не поднялся: главаря боевиков ДНР заметили купающимся в проруби в Крыму, фото
23:34
Вдавило автомобилем в остановку: во Львове произошло страшное ДТП, фото и видео с места
23:02
Гончарук сделал важное заявление о "перезагрузке" Кабмина: стоит ли ждать новых "ротаций"
22:29
Россию приструнили из-за Донбасса, указав на важный нюанс "Минска"
22:28
Тина Кароль на шоу Голос країни-10 поставила на место эпатажную солистку "Ленинграда" (видео)
22:00
В Одессе пьяный полицейский на авто влетел в пешеходов: первые фото с места
21:53
Заехал "очиститься": в сети волна гнева из-за наглого "героя парковки" в Киеве
21:35
Все напряженно: в Украине указали на главную сложность в переговорах из-за "черных ящиков" сбитого самолета
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Не пропустил "скорую" к ребенку: автохам разозлил выходкой в Киеве, видео

понедельник, 20 января 2020, 00:10
переглянути новину українською

В сети появилось видео, снятое на участке дороги между Московским мостом и Петровкой в Киеве, где водитель Toyota Prado упрямо не пропускал машину скорой помощи, которая ехала на вызов.

Видео этого инцидента опубликовал журналист Владислав Антонов на Facebook-странице "ДТП. Киев".

"Киев. Скорая едет с мигалками и крякает на вызов к годовалому ребенку, ожог кипятком. Только один водитель упрямо не пускал", - заметил журналист в подписи к видео.


По опубликованной информации, пострадавшего ребенка забрала другая бригада скорой помощи, которая оказалась ближе. К счастью, ему вовремя оказали медицинскую помощь.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве женщина так спешила по своим делам, что решила объехать автомобильный затор по тротуару.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами

Комфортный пешеходный муравейник: как изменится Киев

Герои парковок: в Киеве идут на крайние меры для борьбы с пробками

Ад в метро Киева: что делать, если вы стали "жертвой" телефонного минера

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: