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Зеленский почтил память защитников Украины, погибших в боях за ДАП: фото и видео

понедельник, 20 января 2020, 09:55
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В понедельник, 20 января, на территории Министерства обороны в Киеве президент Украины Владимир Зеленский принял участие в мероприятиях почтения памяти погибших защитников Украины.

Об этом сообщают на официальной странице Офиса президента в Facebook.

Глава государства вместе с начальников Генштаба Русланом Хомчаком и министром обороны Андреем Загороднюком почтили память погибших бойцов при обороне Донецкого аэропорта, которых враг прозвал "киборгами" за их силу и стойкость.

В Минобороны отметили, что колокол памяти прозвучал 50 раз, из которых 49 ударов были в честь защитников ДАП.

Как пишет "24 канал" в Telegram, память погибших воинов почтили и в аэропорту "Борисполь". Там в честь "киборгов" сыграл Национальный президентский оркестр и хор Ансамблеи песни и танца ВСУ. Среди музыкальных инструментов были и особые поминальные колокола - сделаны из гильз 152 мм снарядов.

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Как сообщал "Апостроф", 19 января в аэропорту "Борисполь" прошла церемония почтения памяти погибших в результате крушения авиалайнера компании МАУ в Иране, которое произошло 8 января.

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