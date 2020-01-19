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В Киеве простятся с жертвами крушения самолета МАУ в Иране: онлайн трансляция

воскресенье, 19 января 2020, 10:54
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19 января в аэропорту "Борисполь" пройдет церемония памяти погибших в результате крушения авиалайнера компании МАУ в Иране, которое произошло 8 января.

Следите за событиями с места в онлайн-трансляции "Апострофа".

10:56 В аэропорту "Борисполь" ждут рейс с телами погибших в авиакатастрофе в Иране. Ожидается прибытие президента Украины Владимира Зеленского.

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Ожидается, что мероприятие начнется около 11 часов утра, о чем сообщили на сайте главы государства.

Из-за траурных мероприятий на отдельных участках Бориспольского шоссе и в районе аэропорта "Борисполь" возможны временные незначительные ограничения движения транспорта.

Напомним, что украинцев попросили 19 января нажать на автомобильный сигнал и так отдать последний долг членам экипажа украинского самолета, который погиб в небе над Тегераном 8 января.

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