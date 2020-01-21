Под Киевом разгорелся крупный пожар, ветер несет дым на столицу: опубликовано видео

В Киевской области горит луг, сильный ветер разгоняет огонь и несет дым в сторону Киева.

Об этом сообщает "Правовой контроль" в Telegram.

Сообщается, что в 20 километрах от Киева, возле Киевского моря горит луг.

Неподалёку от места происшествия расположен посёлок Демидов, а так же электростанция, на затоке реки Ирпень в Киевском водохранилище.

Напоминаем - гидрометцентр заявил что в эти дни в регионе сильные ветра.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киевской области, в селе Погребы, погибли двое маленьких детей и их отец, в результате пожара.