Скоро доберутся до Софии: министерство культуры отличилось скандальным "подарком" киевлянам, фото

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вторник, 21 января 2020, 17:56
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В Киеве сняли с учета еще одну памятку, охранный статус которой мешал масштабному строительству в исторической местности Святошин.

Об этом на Facebook-странице написала сотрудник Киевского научно-методического центра по охране памятников Алена Мокроусова.

"В исторической местности Святошин, на проспекте Победы, 130/1 пока существует один из четырех сохранившихся памятников дачной архитектуры. Он был недавновыявленным объектом культурного наследия, но назывался "Киево-Святошинское бюро технической инвентаризации". 2017 года он был предложен для внесения в Реестр недвижимых памятников со всей необходимой учетной документацией. Предыдущая экспертная комиссия признала его достойным для занесения в Реестр. Но вопрос затянулось до конца 2019 года", - написала она.

По ее словам, это связано с тем, что рядом запланировано строительство многоэтажки, которому мешает памятник.

"Мы знаем владельца этого дома (не будем сейчас называть фамилии, пусть этим занимаются соответствующие органы), знаем, как он пытался с помощью некоторых профессиональных учреждений (мы их тоже знаем) и их экспертных заключений снять статус с дома без выводов Министерства культуры. Департамент охраны культурного наследия категорически отказался это делать. Очевидно, владелец своего добился", - добавила она.

Мокроусова уверена, что полное уничтожение бывшей святошинской дачи не за горами.

"И такая же участь вполне возможно может постигнуть дачный дом на улице Львовской, 80. Кажется, тоже ведутся соответствующие "переговоры", - озвучила прогноз она.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся новый скандал вокруг незаконной надстройки в самом центре Киева.

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