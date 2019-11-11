В сети новый скандал вокруг незаконной надстройки в самом центре Киев: фото, видео

В центре Киева снова возобновили строительство скандальной надстройки.

Об этом сообщает пользователь интернета Ксения Павловна в группе "Киевские истории" в социальной сети Facebook.

"К сожалению, но строительство по Софиевской, 1 вновь восстановлено... без страховки у остановки, над головами людей, преимущественно ночью", - написала она.

Кроме того, пользователь опубликовала видео в доказательство своих слов.

Также Ксения уточнила, что стройка продолжается третий день. Других пользователей тоже возмутила эта ситуация, о чем они написали под постом.

Как ранее сообщал "Апостроф", на крыше фасадных домов в центре Киева появляются пристройки, о чем свидетельствуют фотографии, опубликованные в социальных сетях.

Напомним, собственник незаконной пристройки в историческом здании на центральной площади Киева создал угрозу взрыва дома.