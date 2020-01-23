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В Киеве из-за непогоды дороги превратились в каток: фото и видео

четверг, 23 января 2020, 10:34
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С утра 23 января киевские водители столкнулись с очень большой проблемой на дорогах - сильным гололедом, который уже доставил немало неприятностей для автолюбителей.

Так, в сети опубликовали свежие кадры, на которых показана ситуация на дорогах столицы. Фото и видео на своей странице в социальной сети Facеbook разместил журналист Влад Антонов.

"В Киеве все еще сильный гололед. Будьте внимательны", - пишет он.

В комментариях люди жалуются на то, что коммунальные службы города не удосужились посыпать дороги хотя бы в центре Киева. Некоторые шутят, что коммунальщики просто не ждали снега так рано, а готовились на апрель.

Напомним, что в Киевской области на Броварской окружной дороге по направлению к селу Требухов утром произошло смертельное ДТП, погибла девушка.

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