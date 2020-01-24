В Киеве на улице зверски убили мужчину: опубликовано фото

Вечером 23 января в Киеве на Борщаговке обнаружили труп мужчины с множеством ножевых ранений.

Об этом сообщает городское сообщество "Киев оперативный" в социальных сетях.

Отмечается, что тело было найдено около 20:30 прямо на улице. Всего на нем насчитали 14 ножевых ранений.

Правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства трагических событий.

Тем временем в комментариях люди пишут, что здесь убили молодого парня и на его теле было не 14, а 17 ножевых ранений, причем несколько из них были сделаны прямо в сердце. Также некоторые отмечают, что ценные вещи были при убитом.

Напомним, что вКиеве в парке Партизанской славы обнаружили жуткую находку: ранним утром 20 января здесь нашли тело раздетого мужчины.